鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-18 17:05

台康生技 (6589-TW) 今 (18) 日指出，目前正在開發 8 個生物相似藥產品線，至 2030 年市場價值約 500 億美元，公司規劃至 2034 年前，預計每 12 至 18 個月推出 1 個新產品，持續帶動授權金與分潤收入。

台康生技表示，旗下生物相似藥 EG1206A 已在去年以 1.52 億美元的簽約及里程碑金，將全球銷售權授予合作夥伴 Sandoz，也已獲歐洲 EMA 同意免除大型臨床三期試驗，節省數千萬歐元的支出，並規劃今年完成歐洲 MMA 及美國 BLA 送件，目標在 2027 年及 2028 年分別取得歐洲與美國藥證。台康生補充，1.52 億美元中，超過 6 成的里程碑金與藥證取得進度連動。

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台康生技進一步提到，目前也已與羅氏 (Roche) 及 Genetech 完成歐美主要市場專利和解，可望較原規劃提前 1 至 2 年上市。

針對 EG14014 的美國 FDA 申覆進展，台康生技表示，去年底 FDA 查廠主要因應無菌充填規範的修改，合作夥伴 Sandoz 已承諾全面改善舊有的 RABS 系統，以符合 FDA 要求，而該產線已有上市產品，則預計今年下半年完成申覆。