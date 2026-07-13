營收速報 - 中探針(6217)6月營收4.29億元年增率高達43.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為22.72億元，累計年增率37.69%。
最新價為250元，近5日股價下跌-7.06%，相關電子零組件類指數下跌-9.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1281 張
- 外資買賣超：+1266 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.29億
|44%
|6%
|26/5
|4.06億
|51%
|13%
|26/4
|3.59億
|22%
|0%
|26/3
|3.59億
|15%
|20%
|26/2
|2.99億
|43%
|-29%
|26/1
|4.21億
|56%
|18%
中探針(6217-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種精密探針製造及加工買賣、各種探針用測試治具之研發製造銷售。電子零組件、有線及無線電通信機械器材製造業、電子材料買賣。有關進出口貿易業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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