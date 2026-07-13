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營收速報 - 中探針(6217)6月營收4.29億元年增率高達43.91％

鉅亨網新聞中心

中探針(6217-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.29億元，年增率43.91%，月增率5.8%。

今年1-6月累計營收為22.72億元，累計年增率37.69%。

最新價為250元，近5日股價下跌-7.06%，相關電子零組件類指數下跌-9.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1281 張
  • 外資買賣超：+1266 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.29億 44% 6%
26/5 4.06億 51% 13%
26/4 3.59億 22% 0%
26/3 3.59億 15% 20%
26/2 2.99億 43% -29%
26/1 4.21億 56% 18%

中探針(6217-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種精密探針製造及加工買賣、各種探針用測試治具之研發製造銷售。電子零組件、有線及無線電通信機械器材製造業、電子材料買賣。有關進出口貿易業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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