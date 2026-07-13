鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-13 13:02

特氣供應商兆捷科技 (6959-TW) 今 (13) 日公布 6 月營收 0.52 億元，月減 10%，年增 30.25%，第二季營收 1.65 億元，季增 9.86%，年減 19.27%，累計上半年營收 3.15 億元，年減 3.01%。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

兆捷表示，6 月營收成長主要受惠於高階氣體產品業務持續放量，帶動整體營收結構持續優化。展望下半年，隨著自製特殊氣體產品陸續完成客戶驗證，並逐步導入量產，公司預期自製氣體業務營收占比將持續提升，成為推動未來營運成長的重要動能。

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兆捷進一步指出，上半年營收較去年同期略減，主要係本期尚未有設備營收貢獻，而氣體營收則較去年同期明顯成長。預期下半年氣體營收將持續成長，並持續挹注全年成長動能。

產品佈局方面，兆捷表示，下半年將以自製薄膜沉積氣體及植入氣體為主要獲利成長動能。其中，薄膜沉積氣體已通過一級面板大廠驗證，預計第四季開始量產出貨。自製植入氣體則已陸續完成一級客戶高階製程產線驗證，同樣預計於第四季開始放量出貨，進一步挹注營收。

此外，公司自製氟系清潔氣體驗證進度持續推進，預計明年第一季完成客戶認證後正式導入量產；新開發的前驅氣體產品則已於銅鑼新廠建置產線，並著手準備送樣，將依客戶時程陸續展開驗證。