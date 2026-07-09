營收速報 - 信義(9940)6月營收10.84億元年增率高達41.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為59.36億元，累計年增率31.75%。
最新價為19.7元，近5日股價上漲2.07%，相關其 他上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+331 張
- 外資買賣超：+343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|10.84億
|41%
|5%
|26/5
|10.33億
|37%
|10%
|26/4
|9.42億
|22%
|-18%
|26/3
|11.53億
|15%
|72%
|26/2
|6.72億
|8%
|-36%
|26/1
|10.52億
|81%
|-63%
信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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