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營收速報 - 信義(9940)6月營收10.84億元年增率高達41.42％

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信義(9940-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.84億元，年增率41.42%，月增率4.92%。

今年1-6月累計營收為59.36億元，累計年增率31.75%。

最新價為19.7元，近5日股價上漲2.07%，相關其 他上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+331 張
  • 外資買賣超：+343 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.84億 41% 5%
26/5 10.33億 37% 10%
26/4 9.42億 22% -18%
26/3 11.53億 15% 72%
26/2 6.72億 8% -36%
26/1 10.52億 81% -63%

信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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