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營收速報 - 欣興(3037)6月營收148.97億元年增率高達36.31％

鉅亨網新聞中心

欣興(3037-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣148.97億元，年增率36.31%，月增率5.95%。

今年1-6月累計營收為803.36億元，累計年增率28.42%。

最新價為875元，近5日股價下跌-10.62%，相關零組件業下跌-6.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-30736 張
  • 外資買賣超：-31153 張
  • 投信買賣超：+255 張
  • 自營商買賣超：+162 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 148.97億 36% 6%
26/5 140.60億 32% 1%
26/4 139.33億 28% 7%
26/3 130.79億 23% 13%
26/2 116.00億 16% -9%
26/1 127.67億 34% 8%

欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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