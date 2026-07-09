營收速報 - 欣興(3037)6月營收148.97億元年增率高達36.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為803.36億元，累計年增率28.42%。
最新價為875元，近5日股價下跌-10.62%，相關零組件業下跌-6.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30736 張
- 外資買賣超：-31153 張
- 投信買賣超：+255 張
- 自營商買賣超：+162 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|148.97億
|36%
|6%
|26/5
|140.60億
|32%
|1%
|26/4
|139.33億
|28%
|7%
|26/3
|130.79億
|23%
|13%
|26/2
|116.00億
|16%
|-9%
|26/1
|127.67億
|34%
|8%
欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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