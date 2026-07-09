鉅亨速報

營收速報 - 太極(4934)6月營收1,868萬元年增率高達168.67％

鉅亨網新聞中心

太極(4934-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,868萬元，年增率168.67%，月增率-5.47%。

今年1-6月累計營收為9,126萬元，累計年增率156.82%。

最新價為17.25元，近5日股價下跌-4.7%，相關光 電 業下跌-3.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-338 張
  • 外資買賣超：-339 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1,868萬 169% -5%
26/5 1,976萬 281% 37%
26/4 1,443萬 108% 6%
26/3 1,366萬 152% 19%
26/2 1,150萬 130% -13%
26/1 1,322萬 118% 54%

太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收太極

相關行情

台股首頁我要存股
太極17.25+0.29%
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty