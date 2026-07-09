營收速報 - 太極(4934)6月營收1,868萬元年增率高達168.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9,126萬元，累計年增率156.82%。
最新價為17.25元，近5日股價下跌-4.7%，相關光 電 業下跌-3.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-338 張
- 外資買賣超：-339 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,868萬
|169%
|-5%
|26/5
|1,976萬
|281%
|37%
|26/4
|1,443萬
|108%
|6%
|26/3
|1,366萬
|152%
|19%
|26/2
|1,150萬
|130%
|-13%
|26/1
|1,322萬
|118%
|54%
太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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