營收速報 - 大華(9905)6月營收10.66億元年增率高達49.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為50.59億元，累計年增率22.44%。
最新價為20.3元，近5日股價下跌-4.47%，相關其 他上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+26 張
- 外資買賣超：+26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|10.66億
|49%
|19%
|26/5
|8.96億
|20%
|7%
|26/4
|8.35億
|18%
|24%
|26/3
|6.73億
|-2%
|11%
|26/2
|6.08億
|8%
|-38%
|26/1
|9.81億
|38%
|24%
大華(9905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為各種金屬之印刷塗漆,容器,模具之製造加工及買賣.。罐裝啤酒包裝,碳酸飲料包裝設備製造買賣.。各種塑膠製品製造業.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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