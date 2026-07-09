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營收速報 - 大華(9905)6月營收10.66億元年增率高達49.14％

鉅亨網新聞中心

大華(9905-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.66億元，年增率49.14%，月增率19.08%。

今年1-6月累計營收為50.59億元，累計年增率22.44%。

最新價為20.3元，近5日股價下跌-4.47%，相關其 他上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+26 張
  • 外資買賣超：+26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.66億 49% 19%
26/5 8.96億 20% 7%
26/4 8.35億 18% 24%
26/3 6.73億 -2% 11%
26/2 6.08億 8% -38%
26/1 9.81億 38% 24%

大華(9905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為各種金屬之印刷塗漆,容器,模具之製造加工及買賣.。罐裝啤酒包裝,碳酸飲料包裝設備製造買賣.。各種塑膠製品製造業.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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