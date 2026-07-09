營收速報 - 樂威科-KY(4154)6月營收250萬元年增率高達155.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,280萬元，累計年增率31.18%。
最新價為11.8元，近5日股價下跌-2.07%，相關其他類指數下跌-0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|250萬
|155%
|1%
|26/5
|248萬
|134%
|2%
|26/4
|244萬
|99%
|8%
|26/3
|226萬
|-26%
|24%
|26/2
|181萬
|44%
|40%
|26/1
|130萬
|-41%
|-81%
樂威科-KY(4154-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精品生產銷售貿易。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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