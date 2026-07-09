鉅亨速報

營收速報 - 樂威科-KY(4154)6月營收250萬元年增率高達155.25％

鉅亨網新聞中心

樂威科-KY(4154-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣250萬元，年增率155.25%，月增率0.81%。

今年1-6月累計營收為1,280萬元，累計年增率31.18%。

最新價為11.8元，近5日股價下跌-2.07%，相關其他類指數下跌-0.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 250萬 155% 1%
26/5 248萬 134% 2%
26/4 244萬 99% 8%
26/3 226萬 -26% 24%
26/2 181萬 44% 40%
26/1 130萬 -41% -81%

樂威科-KY(4154-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精品生產銷售貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收樂威科-KY

相關行情

台股首頁我要存股
樂威科-KY11.8-0.42%
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty