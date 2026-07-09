鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 18:32

PCB 及 AI 液冷供應商榮惠 - KY(6924-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 1.65 億元，月增 16.4%、年增 7.5%；第二季營收 5.13 億元，創歷史新高，季增 8.57%，年增 21.1%，同時，為反映上游原材料不斷漲價，公司也正持續對客戶反映成本，第三季有新 AI 伺服器終端客戶開始出貨，本季營運審慎樂觀。

榮惠 - KY2026 年上半年營收 9.85 億元。年增 13.57%。

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榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，AI 伺服器狀況火熱，包括玻纖布、樹酯、銅箔基板、記憶體、被動元件等材料，面臨缺貨及價格波動，但下游客戶已愈來愈能接受漲價的市況。特別的是，過去公司先吸收成本、再反映給客戶約有一季的時間差。不過近期原料實在漲太兇，反映成本的時間差已縮短至一個月，以維持營運合理利潤。因此，預計 8 月將再度反映成本。

AI 伺服器相關業務已成為榮惠 - KY 營運成長的新主要動力，上半年液冷占公司營收比重約 8.5%，預期未來液冷對公司營收、獲利貢獻比重將持續有感擴大。鑒於供應鏈備貨吃緊，目前庫存天數已從過去一個月，拉長為兩個半月，以維持供應無虞。

展望第三季，伺服器新增的終端客戶開始出貨，將挹注第三季業績。此外，公司持續推進北美與歐洲市場布局，去年設立的墨西哥營業處也將在第四季開始少量出貨，主供日系車廠的 PCB 需求。過去車用 PCB 需求幾乎都要從亞洲市場運到墨西哥，船期長達兩個月，設立倉儲據點後，大幅縮短給客戶的供貨交期，瞄準北美市場龐大的車用商機。