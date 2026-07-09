營收速報 - 榮運(2607)6月營收18.47億元年增率高達25.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為90.44億元，累計年增率2.45%。
最新價為46.35元，近5日股價下跌-4.62%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+61 張
- 外資買賣超：+78 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|18.47億
|25%
|4%
|26/5
|17.69億
|33%
|23%
|26/4
|14.37億
|1%
|0%
|26/3
|14.33億
|-4%
|21%
|26/2
|11.89億
|-15%
|-13%
|26/1
|13.69億
|-21%
|-4%
榮運(2607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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