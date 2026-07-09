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營收速報 - 榮運(2607)6月營收18.47億元年增率高達25.41％

鉅亨網新聞中心

榮運(2607-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣18.47億元，年增率25.41%，月增率4.39%。

今年1-6月累計營收為90.44億元，累計年增率2.45%。

最新價為46.35元，近5日股價下跌-4.62%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+61 張
  • 外資買賣超：+78 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 18.47億 25% 4%
26/5 17.69億 33% 23%
26/4 14.37億 1% 0%
26/3 14.33億 -4% 21%
26/2 11.89億 -15% -13%
26/1 13.69億 -21% -4%

榮運(2607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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