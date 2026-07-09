營收速報 - 順德(2351)6月營收12.14億元年增率高達51.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為63.61億元，累計年增率24.21%。
最新價為200元，近5日股價下跌-0.97%，相關半導體業下跌-3.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4559 張
- 外資買賣超：+4807 張
- 投信買賣超：+79 張
- 自營商買賣超：-327 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|12.14億
|52%
|5%
|26/5
|11.56億
|37%
|-2%
|26/4
|11.75億
|24%
|11%
|26/3
|10.58億
|13%
|30%
|26/2
|8.15億
|2%
|-14%
|26/1
|9.43億
|19%
|5%
順德(2351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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