鉅亨速報

營收速報 - 順德(2351)6月營收12.14億元年增率高達51.72％

鉅亨網新聞中心

順德(2351-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣12.14億元，年增率51.72%，月增率4.97%。

今年1-6月累計營收為63.61億元，累計年增率24.21%。

最新價為200元，近5日股價下跌-0.97%，相關半導體業下跌-3.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4559 張
  • 外資買賣超：+4807 張
  • 投信買賣超：+79 張
  • 自營商買賣超：-327 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 12.14億 52% 5%
26/5 11.56億 37% -2%
26/4 11.75億 24% 11%
26/3 10.58億 13% 30%
26/2 8.15億 2% -14%
26/1 9.43億 19% 5%

順德(2351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收順德

相關行情

台股首頁我要存股
順德200-1.72%
美元/台幣32.178+0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
順德

76.47%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
順德

76.47%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty