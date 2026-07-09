營收速報 - 新美齊(2442)6月營收4,894萬元年增率高達220.09％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為35.57億元，累計年增率399.98%。
最新價為19.25元，近5日股價下跌-0.52%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+328 張
- 外資買賣超：+318 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,894萬
|220%
|-65%
|26/5
|1.41億
|-21%
|-21%
|26/4
|1.78億
|168%
|-89%
|26/3
|16.48億
|611%
|13%
|26/2
|14.56億
|9886%
|1590%
|26/1
|8,614萬
|-58%
|-99%
新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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