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營收速報 - 新美齊(2442)6月營收4,894萬元年增率高達220.09％

鉅亨網新聞中心

新美齊(2442-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,894萬元，年增率220.09%，月增率-65.3%。

今年1-6月累計營收為35.57億元，累計年增率399.98%。

最新價為19.25元，近5日股價下跌-0.52%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+328 張
  • 外資買賣超：+318 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,894萬 220% -65%
26/5 1.41億 -21% -21%
26/4 1.78億 168% -89%
26/3 16.48億 611% 13%
26/2 14.56億 9886% 1590%
26/1 8,614萬 -58% -99%

新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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