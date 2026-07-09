營收速報 - 仁寶(2324)6月營收958.54億元年增率高達58.38％
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今年1-6月累計營收為4,395.98億元，累計年增率15.82%。
最新價為36.6元，近5日股價上漲2.6%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10827 張
- 外資買賣超：+40193 張
- 投信買賣超：-30809 張
- 自營商買賣超：+1443 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|958.54億
|58%
|36%
|26/5
|704.62億
|22%
|-2%
|26/4
|719.79億
|16%
|-19%
|26/3
|891.98億
|17%
|69%
|26/2
|527.40億
|-22%
|-11%
|26/1
|593.66億
|7%
|-10%
仁寶(2324-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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