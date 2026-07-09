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營收速報 - 仁寶(2324)6月營收958.54億元年增率高達58.38％

鉅亨網新聞中心

仁寶(2324-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣958.54億元，年增率58.38%，月增率36.04%。

今年1-6月累計營收為4,395.98億元，累計年增率15.82%。

最新價為36.6元，近5日股價上漲2.6%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10827 張
  • 外資買賣超：+40193 張
  • 投信買賣超：-30809 張
  • 自營商買賣超：+1443 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 958.54億 58% 36%
26/5 704.62億 22% -2%
26/4 719.79億 16% -19%
26/3 891.98億 17% 69%
26/2 527.40億 -22% -11%
26/1 593.66億 7% -10%

仁寶(2324-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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