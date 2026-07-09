營收速報 - 富榮綱(3115)6月營收81萬元年增率高達317.44％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為395萬元，累計年增率207.16%。
最新價為9.11元，近5日股價上漲10.02%，相關電子零組件類指數下跌-6.7%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23 張
- 外資買賣超：+23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|81萬
|317%
|-1%
|26/5
|82萬
|428%
|-6%
|26/4
|87萬
|0%
|1%
|26/3
|86萬
|0%
|0%
|26/2
|0.00
|0%
|-100%
|26/1
|58萬
|-38%
|9%
富榮綱(3115-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業；電器及視聽電子產品製造業；模具製造業；。電子材料批發業；鋼鐵、鋁、銅及鎂基本工業；電子材料零售業。國際貿易業；其他金屬製品製造業；資訊軟體服務業；其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 工業富聯發布業績預增公告 Q2、上半年獲利可望年增1倍
- 營收速報 - 矽統(2363)6月營收4.67億元年增率高達74.8％
- 台積電引爆矽光子革命：PIC產能三年擴增30倍 CPO供應鏈迎來商業化元年
- 營收速報 - 大聯大(3702)6月營收1,929.16億元年增率高達131.85％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇