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營收速報 - 和益(1709)6月營收10.31億元年增率高達70.14％

鉅亨網新聞中心

和益(1709-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.31億元，年增率70.14%，月增率14.17%。

今年1-6月累計營收為51.13億元，累計年增率6.15%。

最新價為24.4元，近5日股價上漲3.23%，相關化學工業上漲1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1711 張
  • 外資買賣超：+1715 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.31億 70% 14%
26/5 9.03億 5% 19%
26/4 7.56億 3% -17%
26/3 9.16億 2% 43%
26/2 6.40億 -21% -26%
26/1 8.67億 -6% 23%

和益(1709-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為烷基苯、正烯烴、壬酚、石油樹脂及其衍生物之製造及加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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