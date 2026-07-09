營收速報 - 和益(1709)6月營收10.31億元年增率高達70.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為51.13億元，累計年增率6.15%。
最新價為24.4元，近5日股價上漲3.23%，相關化學工業上漲1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1711 張
- 外資買賣超：+1715 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|10.31億
|70%
|14%
|26/5
|9.03億
|5%
|19%
|26/4
|7.56億
|3%
|-17%
|26/3
|9.16億
|2%
|43%
|26/2
|6.40億
|-21%
|-26%
|26/1
|8.67億
|-6%
|23%
和益(1709-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為烷基苯、正烯烴、壬酚、石油樹脂及其衍生物之製造及加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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