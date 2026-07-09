營收速報 - 巨漢(6903)6月營收7.15億元年增率高達163.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.05億元，累計年增率274.64%。
最新價為394元，近5日股價下跌-3.29%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-165 張
- 外資買賣超：-173 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.15億
|164%
|7%
|26/5
|6.66億
|229%
|-5%
|26/4
|6.98億
|297%
|-5%
|26/3
|7.34億
|320%
|56%
|26/2
|4.72億
|236%
|-34%
|26/1
|7.20億
|586%
|8%
巨漢(6903-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 亞通(6179)6月營收11.02億元年增率高達229.22％
- 營收速報 - 達麗(6177)6月營收25.04億元年增率高達1322.16％
- 營收速報 - 競國(6108)6月營收4.38億元年增率高達46.33％
- 營收速報 - 遠雄港(5607)6月營收4.73億元年增率高達37.01％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇