營收速報 - 亞通(6179)6月營收11.02億元年增率高達229.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為38.15億元，累計年增率95.96%。
最新價為27.95元，近5日股價上漲1.9%，相關其他類指數下跌0%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+875 張
- 外資買賣超：+852 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|11.02億
|229%
|53%
|26/5
|7.22億
|122%
|32%
|26/4
|5.45億
|69%
|-18%
|26/3
|6.61億
|61%
|22%
|26/2
|5.44億
|91%
|125%
|26/1
|2.42億
|-10%
|-47%
亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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