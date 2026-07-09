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憶聲6月營收月增35%　車用電子出貨回升　下半年營運審慎樂觀

鉅亨網新聞中心

憶聲電子 (3024-TW) 今（10）日公告，2026 年 6 月自結合併營收為新台幣 7,673 萬元，較去年同期減少 37%，較上月成長 35%。

公司表示，6 月營收較去年同期減少，主要係去年同期受惠於「憶聲智匯園區」第一期建案完工交屋所形成的較高比較基期所致。目前第二期建案仍依既定計畫穩步推進，各項工程及銷售作業持續進行中。


6 月營收較 5 月成長約 35%，主要受惠於車用電子事業客戶訂單出貨回升。公司表示，目前客戶需求維持穩定，隨著產品組合持續優化、新產品逐步導入及市場拓展效益逐漸顯現，預期車用電子事業下半年營運表現可望優於上半年，公司對下半年整體營運維持審慎樂觀。


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