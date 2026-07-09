憶聲6月營收月增35% 車用電子出貨回升 下半年營運審慎樂觀
鉅亨網新聞中心
憶聲電子 (3024-TW) 今（10）日公告，2026 年 6 月自結合併營收為新台幣 7,673 萬元，較去年同期減少 37%，較上月成長 35%。
公司表示，6 月營收較去年同期減少，主要係去年同期受惠於「憶聲智匯園區」第一期建案完工交屋所形成的較高比較基期所致。目前第二期建案仍依既定計畫穩步推進，各項工程及銷售作業持續進行中。
6 月營收較 5 月成長約 35%，主要受惠於車用電子事業客戶訂單出貨回升。公司表示，目前客戶需求維持穩定，隨著產品組合持續優化、新產品逐步導入及市場拓展效益逐漸顯現，預期車用電子事業下半年營運表現可望優於上半年，公司對下半年整體營運維持審慎樂觀。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 複製記憶體超級大循環 矽晶圓股漲聲起 電源管理需求升級 AI新飆股PMIC
- 長鑫存儲擴產DRAM的戰略目標是什麼？
- 新建物標配太陽能 盤點相關概念股
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】震盪下的投資主軸：從題材回歸優質成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇