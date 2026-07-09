憶聲6月營收月增35%　車用電子出貨回升　下半年營運審慎樂觀

憶聲電子 ( 3024-TW ) 今（10）日公告，2026 年 6 月自結合併營收為 新台幣 7,673 萬元，較去年同期減少 37%，較上月成長 35%。

公司表示，6 月營收較去年同期減少，主要係去年同期受惠於「憶聲智匯園區」第一期建案完工交屋所形成的較高比較基期所致。目前第二期建案仍依既定計畫穩步推進，各項工程及銷售作業持續進行中。