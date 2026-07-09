營收速報 - 競國(6108)6月營收4.38億元年增率高達46.33％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為24.09億元，累計年增率21.71%。
最新價為18.6元，近5日股價上漲1.1%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+231 張
- 外資買賣超：+235 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.38億
|46%
|-1%
|26/5
|4.43億
|27%
|-16%
|26/4
|5.25億
|42%
|57%
|26/3
|3.35億
|22%
|20%
|26/2
|2.80億
|-7%
|-28%
|26/1
|3.89億
|1%
|32%
競國(6108-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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