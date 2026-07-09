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營收速報 - 競國(6108)6月營收4.38億元年增率高達46.33％

鉅亨網新聞中心

競國(6108-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.38億元，年增率46.33%，月增率-1.15%。

今年1-6月累計營收為24.09億元，累計年增率21.71%。

最新價為18.6元，近5日股價上漲1.1%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+231 張
  • 外資買賣超：+235 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.38億 46% -1%
26/5 4.43億 27% -16%
26/4 5.25億 42% 57%
26/3 3.35億 22% 20%
26/2 2.80億 -7% -28%
26/1 3.89億 1% 32%

競國(6108-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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