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營收速報 - 長榮航(2618)6月營收234.72億元年增率高達26.58％

鉅亨網新聞中心

長榮航(2618-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣234.72億元，年增率26.58%，月增率5.12%。

今年1-6月累計營收為1,282.86億元，累計年增率16.36%。

最新價為39.6元，近5日股價下跌-9.23%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+99833 張
  • 外資買賣超：+102976 張
  • 投信買賣超：+2020 張
  • 自營商買賣超：-5163 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 234.72億 27% 5%
26/5 223.29億 22% 2%
26/4 219.69億 19% 2%
26/3 215.88億 18% 14%
26/2 190.02億 14% -5%
26/1 199.26億 -1% -2%

長榮航(2618-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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