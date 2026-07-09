營收速報 - 長榮航(2618)6月營收234.72億元年增率高達26.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,282.86億元，累計年增率16.36%。
最新價為39.6元，近5日股價下跌-9.23%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+99833 張
- 外資買賣超：+102976 張
- 投信買賣超：+2020 張
- 自營商買賣超：-5163 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|234.72億
|27%
|5%
|26/5
|223.29億
|22%
|2%
|26/4
|219.69億
|19%
|2%
|26/3
|215.88億
|18%
|14%
|26/2
|190.02億
|14%
|-5%
|26/1
|199.26億
|-1%
|-2%
長榮航(2618-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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