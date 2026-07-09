營收速報 - 博士旺(3555)6月營收4,944萬元年增率高達119.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.51億元，累計年增率1114.49%。
最新價為179.5元，近5日股價下跌-4.17%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,944萬
|120%
|-17%
|26/5
|5,968萬
|904%
|-13%
|26/4
|6,897萬
|2832%
|-33%
|26/3
|1.03億
|4721%
|3%
|26/2
|1.00億
|4102%
|42%
|26/1
|7,035萬
|3727%
|55%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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