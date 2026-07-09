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營收速報 - 博士旺(3555)6月營收4,944萬元年增率高達119.54％

鉅亨網新聞中心

博士旺(3555-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,944萬元，年增率119.54%，月增率-17.17%。

今年1-6月累計營收為4.51億元，累計年增率1114.49%。

最新價為179.5元，近5日股價下跌-4.17%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,944萬 120% -17%
26/5 5,968萬 904% -13%
26/4 6,897萬 2832% -33%
26/3 1.03億 4721% 3%
26/2 1.00億 4102% 42%
26/1 7,035萬 3727% 55%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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