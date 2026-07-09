營收速報 - 矽統(2363)6月營收4.67億元年增率高達74.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為22.11億元，累計年增率99.91%。
最新價為65.6元，近5日股價下跌-7.74%，相關半導體業下跌-3.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8909 張
- 外資買賣超：-7668 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：-1261 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.67億
|75%
|34%
|26/5
|3.49億
|89%
|1%
|26/4
|3.45億
|87%
|36%
|26/3
|2.54億
|31%
|-32%
|26/2
|3.72億
|211%
|-12%
|26/1
|4.25億
|172%
|66%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電引爆矽光子革命：PIC產能三年擴增30倍 CPO供應鏈迎來商業化元年
- 營收速報 - 大聯大(3702)6月營收1,929.16億元年增率高達131.85％
- 營收速報 - 健和興(3003)6月營收5.99億元年增率高達36.15％
- 安葆6月營收創同期新高 AI訂單看至2028年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇