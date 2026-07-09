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營收速報 - 矽統(2363)6月營收4.67億元年增率高達74.8％

鉅亨網新聞中心

矽統(2363-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.67億元，年增率74.8%，月增率33.56%。

今年1-6月累計營收為22.11億元，累計年增率99.91%。

最新價為65.6元，近5日股價下跌-7.74%，相關半導體業下跌-3.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8909 張
  • 外資買賣超：-7668 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：-1261 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.67億 75% 34%
26/5 3.49億 89% 1%
26/4 3.45億 87% 36%
26/3 2.54億 31% -32%
26/2 3.72億 211% -12%
26/1 4.25億 172% 66%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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