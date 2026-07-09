營收速報 - 榮科(4989)6月營收3.70億元年增率高達73.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為20.50億元，累計年增率63.18%。
最新價為91.8元，近5日股價上漲7.19%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6409 張
- 外資買賣超：+6334 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+75 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.70億
|73%
|14%
|26/5
|3.23億
|34%
|-15%
|26/4
|3.79億
|29%
|13%
|26/3
|3.35億
|54%
|22%
|26/2
|2.74億
|79%
|-26%
|26/1
|3.69億
|170%
|27%
榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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