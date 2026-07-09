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營收速報 - 榮科(4989)6月營收3.70億元年增率高達73.41％

鉅亨網新聞中心

榮科(4989-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.70億元，年增率73.41%，月增率14.48%。

今年1-6月累計營收為20.50億元，累計年增率63.18%。

最新價為91.8元，近5日股價上漲7.19%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6409 張
  • 外資買賣超：+6334 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.70億 73% 14%
26/5 3.23億 34% -15%
26/4 3.79億 29% 13%
26/3 3.35億 54% 22%
26/2 2.74億 79% -26%
26/1 3.69億 170% 27%

榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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