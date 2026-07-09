營收速報 - 世紀(5314)6月營收5.79億元年增率高達167.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為28.68億元，累計年增率162.02%。
最新價為66元，近5日股價上漲0.6%，相關其他類指數下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-240 張
- 外資買賣超：-414 張
- 投信買賣超：+42 張
- 自營商買賣超：+132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.79億
|168%
|13%
|26/5
|5.13億
|157%
|4%
|26/4
|4.94億
|139%
|10%
|26/3
|4.50億
|133%
|31%
|26/2
|3.43億
|137%
|-30%
|26/1
|4.90億
|265%
|16%
世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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