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營收速報 - 世紀(5314)6月營收5.79億元年增率高達167.87％

鉅亨網新聞中心

世紀(5314-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.79億元，年增率167.87%，月增率12.9%。

今年1-6月累計營收為28.68億元，累計年增率162.02%。

最新價為66元，近5日股價上漲0.6%，相關其他類指數下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-240 張
  • 外資買賣超：-414 張
  • 投信買賣超：+42 張
  • 自營商買賣超：+132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.79億 168% 13%
26/5 5.13億 157% 4%
26/4 4.94億 139% 10%
26/3 4.50億 133% 31%
26/2 3.43億 137% -30%
26/1 4.90億 265% 16%

世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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