營收速報 - 力麗(1444)6月營收6.60億元年增率高達25.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為44.98億元，累計年增率24.23%。
最新價為8.23元，近5日股價下跌-8.02%，相關紡織纖維上漲2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+590 張
- 外資買賣超：+515 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+75 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.60億
|26%
|-38%
|26/5
|10.72億
|81%
|72%
|26/4
|6.23億
|9%
|-34%
|26/3
|9.50億
|33%
|43%
|26/2
|6.65億
|14%
|26%
|26/1
|5.27億
|-17%
|-3%
力麗(1444-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。聚酯原絲+粒。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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