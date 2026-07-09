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營收速報 - 力麗(1444)6月營收6.60億元年增率高達25.55％

鉅亨網新聞中心

力麗(1444-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.60億元，年增率25.55%，月增率-38.48%。

今年1-6月累計營收為44.98億元，累計年增率24.23%。

最新價為8.23元，近5日股價下跌-8.02%，相關紡織纖維上漲2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+590 張
  • 外資買賣超：+515 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.60億 26% -38%
26/5 10.72億 81% 72%
26/4 6.23億 9% -34%
26/3 9.50億 33% 43%
26/2 6.65億 14% 26%
26/1 5.27億 -17% -3%

力麗(1444-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。聚酯原絲+粒。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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