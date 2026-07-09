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營收速報 - 潤隆(1808)6月營收30.67億元年增率高達162537.27％

鉅亨網新聞中心

潤隆(1808-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣30.67億元，年增率162537.27%，月增率74.83%。

今年1-6月累計營收為124.60億元，累計年增率17993.12%。

最新價為30.1元，近5日股價上漲0.33%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+209 張
  • 外資買賣超：+210 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 30.67億 162537% 75%
26/5 17.54億 87448% -22%
26/4 22.46億 6494% 2%
26/3 22.02億 68260% 33%
26/2 16.52億 117766% 7%
26/1 15.38億 5750% -62%

潤隆(1808-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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