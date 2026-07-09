營收速報 - 潤隆(1808)6月營收30.67億元年增率高達162537.27％
鉅亨網新聞中心
潤隆(1808-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣30.67億元，年增率162537.27%，月增率74.83%。
今年1-6月累計營收為124.60億元，累計年增率17993.12%。
最新價為30.1元，近5日股價上漲0.33%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+209 張
- 外資買賣超：+210 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|30.67億
|162537%
|75%
|26/5
|17.54億
|87448%
|-22%
|26/4
|22.46億
|6494%
|2%
|26/3
|22.02億
|68260%
|33%
|26/2
|16.52億
|117766%
|7%
|26/1
|15.38億
|5750%
|-62%
潤隆(1808-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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