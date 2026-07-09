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營收速報 - 力鵬(1447)6月營收31.22億元年增率高達53.19％

鉅亨網新聞中心

力鵬(1447-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣31.22億元，年增率53.19%，月增率93.22%。

今年1-6月累計營收為160.68億元，累計年增率10.86%。

最新價為8.38元，近5日股價上漲4.59%，相關紡織纖維上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-581 張
  • 外資買賣超：+41 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-622 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 31.22億 53% 93%
26/5 16.16億 -46% -50%
26/4 32.59億 28% -16%
26/3 38.71億 36% 125%
26/2 17.23億 0% -30%
26/1 24.77億 5% 31%

力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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