營收速報 - 力鵬(1447)6月營收31.22億元年增率高達53.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為160.68億元，累計年增率10.86%。
最新價為8.38元，近5日股價上漲4.59%，相關紡織纖維上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-581 張
- 外資買賣超：+41 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-622 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|31.22億
|53%
|93%
|26/5
|16.16億
|-46%
|-50%
|26/4
|32.59億
|28%
|-16%
|26/3
|38.71億
|36%
|125%
|26/2
|17.23億
|0%
|-30%
|26/1
|24.77億
|5%
|31%
力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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