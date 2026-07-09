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營收速報 - 慶騰(4534)6月營收1.06億元年增率高達112.04％

鉅亨網新聞中心

慶騰(4534-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.06億元，年增率112.04%，月增率32.11%。

今年1-6月累計營收為4.90億元，累計年增率30.59%。

最新價為33.6元，近5日股價上漲6.13%，相關電機機械股價指數下跌-0.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1694 張
  • 外資買賣超：+1695 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.06億 112% 32%
26/5 7,992萬 36% -9%
26/4 8,745萬 29% -3%
26/3 8,978萬 27% 127%
26/2 3,948萬 -28% -55%
26/1 8,802萬 19% -11%

慶騰(4534-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為粉末冶金業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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