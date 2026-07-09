營收速報 - 慶騰(4534)6月營收1.06億元年增率高達112.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.90億元，累計年增率30.59%。
最新價為33.6元，近5日股價上漲6.13%，相關電機機械股價指數下跌-0.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1694 張
- 外資買賣超：+1695 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.06億
|112%
|32%
|26/5
|7,992萬
|36%
|-9%
|26/4
|8,745萬
|29%
|-3%
|26/3
|8,978萬
|27%
|127%
|26/2
|3,948萬
|-28%
|-55%
|26/1
|8,802萬
|19%
|-11%
慶騰(4534-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為粉末冶金業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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