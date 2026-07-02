鴻華替三菱開發首款電動車ASX VR-e 在澳洲墨爾本上路測試

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-02 17:07

外電報導，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 - 創 (2258-TW) 與日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 在澳洲合作的電動車將命名為三菱 ASX VR-e，並被目擊在墨爾本上路測試，預計將於今年晚些時候正式發表。

鴻華先進Model B。(圖：鴻海先進)

根據外媒《Drive》釋出的間諜照，三菱 ASX VR-e 以鴻華先進 Model B 為基礎、在墨爾本被目擊時全車包覆著偽裝車貼，從車型外觀分析，與 Model B 原型車可能沒有太大的變動。

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鴻海與日本三菱汽車在 2025 年 5 月宣布，與鴻華先進簽署合作備忘錄，鴻華先進將替三菱開發電動車，並由裕隆 (2201-TW) 在台灣進行生產，並預計 2026 年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。