鴻華替三菱開發首款電動車ASX VR-e 在澳洲墨爾本上路測試
鉅亨網記者彭昱文 台北
外電報導，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 - 創 (2258-TW) 與日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 在澳洲合作的電動車將命名為三菱 ASX VR-e，並被目擊在墨爾本上路測試，預計將於今年晚些時候正式發表。
根據外媒《Drive》釋出的間諜照，三菱 ASX VR-e 以鴻華先進 Model B 為基礎、在墨爾本被目擊時全車包覆著偽裝車貼，從車型外觀分析，與 Model B 原型車可能沒有太大的變動。
鴻海與日本三菱汽車在 2025 年 5 月宣布，與鴻華先進簽署合作備忘錄，鴻華先進將替三菱開發電動車，並由裕隆 (2201-TW) 在台灣進行生產，並預計 2026 年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。
此外，鴻華先進於今年初也與日本 FUSO 完成電動巴士合作協議的簽署，合作案順利推進中；另外，鴻海集團近期也與波蘭 EMP 策略合作，評估設立電動車製造研發中心的合作案，更進一步將鴻華的市場領域推進到歐洲市場。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇