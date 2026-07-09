鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-09 10:44

技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技今 (9) 日宣布擴展 GIGAPOD 運算與基礎架構產品組合，推出多款模組化 POD 設計解決方案，以加速全球企業在 AI 工廠、AI 訓練與推論平台以及高效能運算 HPC 的落地部署速度 。

技嘉旗下技鋼拓展GIGAPOD AI與HPC基礎架構平台 加速企業AI工廠部署。(圖：技鋼提供)

技鋼提到，此基礎架構建構於技嘉的伺服器技術之上，整合領先的加速運算、高速網路、儲存與軟體生態系，旨在降低企業大規模落地 AI 應用時的部署複雜度與營運風險 。

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新擴展的 GIGAPOD 產品組合可支援大型語言模型 LLM 訓練、檢索增強生成 RAG、自主代理式 AI、大規模推論、數位孿生與主權 AI 計畫等多多元工作負載 。

為了滿足企業持續擴展 AI 應用規模的需求，此平台提供預先配置的架構設計與原廠整合部署服務，能有效縮短產出 Token 所需的時間，並大幅縮減基礎架構上線所需的時間與資源 。

在硬體配置與叢集管理方面，該解決方案採可擴展架構，能對應從小型到大規模的多機櫃 AI 叢集，並提供氣冷與液冷基礎架構選項，以及支援 InfiniBand 與 Ethernet 交換器的高效能網路選擇 。