技嘉挾AI伺服器與新品雙重紅利看旺 AI伺服器全年營收占比可望逼近7成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-20 08:32

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 受惠於全球雲端服務供應商持續大舉擴張人工智慧基礎建設投資，旗下 AI 伺服器出貨動能極為強勁，法人看好，全年度 AI 伺服器占全公司整體營收比重可望一路挺進並逼近七成大關，營收及獲利都能大幅度成長。

技嘉挾AI伺服器與新品雙重紅利看旺 AI伺服器全年度營收占比可望逼近7成。(圖：shutterstock)

觀察最新財務與營運展望，技嘉科技雖然在第二季進入傳統板卡淡季，且面臨上游記憶體價格狂飆、侵蝕一般主機板產品利潤的外部考驗，但 AI 伺服器 GB300 等機種出貨依然維持強勢，帶動單季合併營收展現顯著的季增與年增幅度 。

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法人預估，受到低毛利率伺服器出貨比重較多影響，第二季單季毛利率雖將微幅修正，但單季稅後純益與每股稅後盈餘在營收規模擴大拉動下，皆有機會繳出較去年同期大增一倍的亮眼轉機成績 。

引爆技嘉長期成長的核心首推 AI 伺服器業務，隨著四大雲端服務供應商提高資本支出，並將 AI 投資轉變為橫跨長線的結構性戰略，全球資料中心基礎設施對於高頻寬網路與高速傳輸架構的需求依舊滿載 。

技嘉近年領先同業切入 AI 伺服器並持續擴大跨國客戶群，在規模經濟效益持續上揚以及高階產品線的靈活調配下，全年度毛利率預期將穩健持穩，有效化解零組件漲價的侵蝕 。法人預期今明兩年伺服器出貨晶片量將連年迎來高雙位數的年增增長，持續擔綱最核心的營收成長引擎 。

在個人電腦終端新品方面，晶片巨頭輝達最新發布的 RTX Spark 高階晶片，可在本地端直接自主執行高達 1200 億參數的大型語言模型，被市場視為重新定義 AI PC 的劃時代產品 。技嘉針對此項產業大變革，已規劃於明年初正式推出對應的個人電腦與筆電新品進行搶灘 。