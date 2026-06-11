鉅亨網記者吳承諦 台北
技嘉 (2376-TW) 技鋼科技今 (11) 日宣布深化與晶片巨頭博通 (AVGO-US) 的合作關係，將博通的先進儲存介面卡全面整合至旗下伺服器產品線中，透過優化資料吞吐量，加速並強化從資料中心到邊緣端的人工智慧推論工作負載。
技鋼提到，此次與博通的合作，目標鎖定需求年增率預估呈雙位數增長的全球雲端基建市場，在全面提升產品毛利率的 10% 至 15% 區間內，全力驅動新世代資料中心關鍵應用的創新發展。
隨著全球代理型人工智慧的導入進程大幅加速，企業不論是在集中式的資料中心還是分散式的邊緣端，皆迫切需要能夠快速且可靠向 AI 加速器提供資料的底層基礎架構。
技鋼本次與博通的深化結盟，成功將高效能運算與企業級儲存加速方案深度結合，正面回應了當前市場對於資料傳輸速度的嚴苛要求。這項發布也完美延續了技鋼科技在今年 Computex 展覽的亮眼表現，當時展出的全新系統搭配博通介面卡，已向全球買家展現出面向新世代工作負載的強大硬體協同效能。
在集中式資料中心部署方面，雙方認證的 AI 伺服器搭配博通控制器的頂級組合，透過高速連接介面與企業級防護機制，能夠持續為繪圖處理器提供充足且不間斷的資料流。
這項技術融合可大幅加速大型語言模型的載入速度、向量資料庫的存取效率以及推論資料的即時處理，在大幅提升運算效率的同時，更能確保關鍵資料免於因硬體故障而造成的遺失風險。
針對空間與頻寬受限的分散式及邊緣應用場景，緊湊型邊緣伺服器則整合博通的主機匯流排介面卡，在受限環境下提供極為快速的本地儲存能力。
技鋼指出，此組合能確保核心模型資產與推論數據安全地留存於本地端，協助邊緣部署在複雜的分散式工作負載中維持高度穩定的效能。博通方面也表示，旗下的儲存介面卡具備整合式快取技術，能有效最佳化流量效能，半高卡的外型更能與伺服器相輔相成。
技鋼科技業務副總經理王俊民表示，AI 推論效能的瓶頸，不僅取決於運算能力，同時也深受資料傳輸效率影響，技鋼與博通的合作，展現技鋼持續提供整合式解決方案的承諾，協助客戶更快速、更安全且更有效率地部署 AI。
王俊民提到，透過持續深化的生態系合作，技鋼科技展現出其致力於提供符合現代資料中心需求的尖端企業技術的決心。憑藉不斷推進的研發投入，技鋼科技賦予研究人員、工程師及 IT 決策者所需的工具，以突破效能極限，驅動創新發展。
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