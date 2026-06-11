鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-11 16:00

技嘉 (2376-TW) 技鋼科技今 (11) 日宣布深化與晶片巨頭博通 (AVGO-US) 的合作關係，將博通的先進儲存介面卡全面整合至旗下伺服器產品線中，透過優化資料吞吐量，加速並強化從資料中心到邊緣端的人工智慧推論工作負載。

技鋼提到，此次與博通的合作，目標鎖定需求年增率預估呈雙位數增長的全球雲端基建市場，在全面提升產品毛利率的 10% 至 15% 區間內，全力驅動新世代資料中心關鍵應用的創新發展。

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隨著全球代理型人工智慧的導入進程大幅加速，企業不論是在集中式的資料中心還是分散式的邊緣端，皆迫切需要能夠快速且可靠向 AI 加速器提供資料的底層基礎架構。

技鋼本次與博通的深化結盟，成功將高效能運算與企業級儲存加速方案深度結合，正面回應了當前市場對於資料傳輸速度的嚴苛要求。這項發布也完美延續了技鋼科技在今年 Computex 展覽的亮眼表現，當時展出的全新系統搭配博通介面卡，已向全球買家展現出面向新世代工作負載的強大硬體協同效能。

在集中式資料中心部署方面，雙方認證的 AI 伺服器搭配博通控制器的頂級組合，透過高速連接介面與企業級防護機制，能夠持續為繪圖處理器提供充足且不間斷的資料流。

這項技術融合可大幅加速大型語言模型的載入速度、向量資料庫的存取效率以及推論資料的即時處理，在大幅提升運算效率的同時，更能確保關鍵資料免於因硬體故障而造成的遺失風險。

針對空間與頻寬受限的分散式及邊緣應用場景，緊湊型邊緣伺服器則整合博通的主機匯流排介面卡，在受限環境下提供極為快速的本地儲存能力。

技鋼指出，此組合能確保核心模型資產與推論數據安全地留存於本地端，協助邊緣部署在複雜的分散式工作負載中維持高度穩定的效能。博通方面也表示，旗下的儲存介面卡具備整合式快取技術，能有效最佳化流量效能，半高卡的外型更能與伺服器相輔相成。

技鋼科技業務副總經理王俊民表示，AI 推論效能的瓶頸，不僅取決於運算能力，同時也深受資料傳輸效率影響，技鋼與博通的合作，展現技鋼持續提供整合式解決方案的承諾，協助客戶更快速、更安全且更有效率地部署 AI。