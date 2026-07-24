鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-24 11:47

技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼今 (24) 日宣布旗下伺服器產品線全面支援第六代 AMD EPYC 伺服器處理器，進一步擴展針對高負載工作設計的系統組合。技鋼科技現於舊金山 AMD Advancing AI 2026 展覽首度亮相首款支援全新 AMD EPYC 9006 平台的伺服器，並預計將於 11 月量產出貨。

技嘉旗下技鋼推出首波AMD EPYC 9006伺服器 11月量產出貨。(圖：技鋼提供)

技鋼提到，第六代 AMD EPYC 伺服器處理器採用雙插槽策略，因應現代資料中心的多元工作負載需求。較大的 SP7 插槽以領先業界的記憶體頻寬與 PCIe Gen 6 連接能力，為自主代理式 AI 時代提供旗艦效能。

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SP8 插槽則以高密度為目標，提供高效率的橫向擴展效能。兩種插槽均可搭載 AMD 高效能「Zen6」核心或高密度「Zen6c」核心，靈活適配各種部署架構。

針對 SP7 與 SP8 兩種插槽，技鋼科技均提供完整的伺服器產品組合，涵蓋機櫃級、刀鋒式、GPU 及邊緣伺服器，精準匹配各插槽所對應的工作負載。SP7 插槽方面，技嘉產品線新增數款重要機型。

全新 R165-DG2-CS1 為單插槽機架伺服器，採封閉式冷卻設計，可在 1U 緊湊機殼內支援 SP7 最高 256 核心配置以最大功耗全速運行。B685-D80-LS1 則是 6U 10 節點刀鋒伺服器，採直接液冷設計，專為高密度 HPC 部署打造。

技鋼提到，9006 SP7 系統將於 2026 年 11 月與 AMD 同步開始出貨；9006 SP8 系統將於 2027 年 3 月開始出貨。

AMD 運算與企業 AI 資深副總裁暨總經理 Dan McNamara 表示，AMD 企業 AI 技術已成為現代資料中心的可信賴基礎，第六代 AMD EPYC 伺服器處理器在效能、效率與擴展性方面更上層樓，持續引領業界。

Dan McNamara 指出，隨著企業持續擴展雲端、HPC、虛擬化及 AI 工作負載，EPYC 處理器為 AI 效能、基礎架構整合與創新提供堅實後盾，同時持續提供業界領先的通用運算能力，支撐企業每日運行的關鍵業務應用。

技鋼總經理侯智仁表示，自主代理式 AI 及其他企業 AI 部署正為資料中心帶來前所未有的高度需求，推動市場對更強大新型解決方案的迫切追求。