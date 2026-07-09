蘋果發表會臨近 供應鏈：折疊iPhone量產不會延期
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
每每蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會臨近，市場上就會有蘋果新產品的傳聞流出。由於蘋果終於進入折疊機賽道，今年的傳聞就更多了。
日前有市場消息稱，蘋果首款折疊機產品可能因產品組裝複雜、良率較低等原因延期發售。據《財聯社》8 日（周三）報導，多位果鏈企業人士表示，蘋果折疊機產品方案早已確定，相關企業已進入生產旺季，產品正常量產。
多位受訪人士說，9 月交付應該「沒問題」。至於產品發售延期傳聞，受訪人士則表示「沒聽說」。
無論怎樣，蘋果折疊機造勢已久，市場對這款產品的銷售預期不低。
某果鏈人士表示，這款產品備貨「1,000 萬台差不多」。
Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 認為，1,000 萬部更接近蘋果首批零件訂單規模，考慮到折疊螢幕產品初期良率爬坡、安全庫存以及生產與出貨之間存在時間差，預估今年蘋果折疊 iPhone 的實際出貨量約 600 萬至 700 萬部。
此外，蘋果的銷售策略也有可能會影響折疊機首輪出貨的節奏。
「蘋果一直更重視新品品質，而非上市初期最大出貨量，因此，採用分階段上市策略是有可能的。即使沒有明顯的生產或供應問題，蘋果也可能主動控制首發階段的供貨節奏，使消費者在下單後等待一段時間，以保持新品熱度。因此，首發階段供貨偏緊未必完全由產能受限導致，也可能是蘋果新品上市策略的一部分。」Pathak 表示。
這意味著蘋果初代折疊機一上市就可能會面臨「一機難求」的局面。
Pathak 預計，蘋果首款折疊 iPhone 基礎版本的起售價將在 2,299 美元至 2,399 美元之間。
知名蘋果分析師郭明錤日前表示，蘋果首款折疊 iPhone 一開啟預購，極有可能出現「秒售罄」火爆局面，在二手市場及黃牛渠道極可能出現 50% 至 100% 的高額溢價。
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