蘋果發表會臨近 供應鏈：折疊iPhone量產不會延期

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-09 09:26

每每蘋果 秋季發表會臨近，市場上就會有蘋果新產品的傳聞流出。（圖：Shutterstock）

日前有市場消息稱，蘋果首款折疊機產品可能因產品組裝複雜、良率較低等原因延期發售。據《財聯社》8 日（周三）報導，多位果鏈企業人士表示，蘋果折疊機產品方案早已確定，相關企業已進入生產旺季，產品正常量產。

‌



多位受訪人士說，9 月交付應該「沒問題」。至於產品發售延期傳聞，受訪人士則表示「沒聽說」。

無論怎樣，蘋果折疊機造勢已久，市場對這款產品的銷售預期不低。

某果鏈人士表示，這款產品備貨「1,000 萬台差不多」。

Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 認為，1,000 萬部更接近蘋果首批零件訂單規模，考慮到折疊螢幕產品初期良率爬坡、安全庫存以及生產與出貨之間存在時間差，預估今年蘋果折疊 iPhone 的實際出貨量約 600 萬至 700 萬部。

此外，蘋果的銷售策略也有可能會影響折疊機首輪出貨的節奏。

「蘋果一直更重視新品品質，而非上市初期最大出貨量，因此，採用分階段上市策略是有可能的。即使沒有明顯的生產或供應問題，蘋果也可能主動控制首發階段的供貨節奏，使消費者在下單後等待一段時間，以保持新品熱度。因此，首發階段供貨偏緊未必完全由產能受限導致，也可能是蘋果新品上市策略的一部分。」Pathak 表示。

這意味著蘋果初代折疊機一上市就可能會面臨「一機難求」的局面。

Pathak 預計，蘋果首款折疊 iPhone 基礎版本的起售價將在 2,299 美元至 2,399 美元之間。