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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為18.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.93元，最低估值0.78元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.93(0.93)1.091.251.29
最低值0.78(0.78)0.890.951.29
平均值0.86(0.85)0.991.11.29
中位數0.88(0.86)11.111.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.18億28.82億31.48億34.08億
最低值25.49億27.20億29.42億34.08億
平均值25.83億27.92億30.16億34.08億
中位數25.79億27.96億29.87億34.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.020.39-0.020.240.43
營業收入15.61億13.58億15.53億18.35億22.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSGHC

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