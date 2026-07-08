鉅亨速報 - Factset 最新調查：Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為18.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.93元，最低估值0.78元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.93(0.93)
|1.09
|1.25
|1.29
|最低值
|0.78(0.78)
|0.89
|0.95
|1.29
|平均值
|0.86(0.85)
|0.99
|1.1
|1.29
|中位數
|0.88(0.86)
|1
|1.11
|1.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.18億
|28.82億
|31.48億
|34.08億
|最低值
|25.49億
|27.20億
|29.42億
|34.08億
|平均值
|25.83億
|27.92億
|30.16億
|34.08億
|中位數
|25.79億
|27.96億
|29.87億
|34.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.02
|0.39
|-0.02
|0.24
|0.43
|營業收入
|15.61億
|13.58億
|15.53億
|18.35億
|22.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Super Group (SGHC) Limited(SGHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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