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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至18.15元，預估目標價為201.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.52元下修至18.15元，其中最高估值23.49元，最低估值11.57元，預估目標價為201.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.49(23.49)25.5923.5821.56
最低值11.57(11.57)8.619.121.56
平均值18.11(18.03)17.4915.4621.56
中位數18.15(18.52)17.6515.0521.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,865.63億1,784.76億1,704.79億
最低值1,345.93億1,129.15億1,232.96億
平均值1,560.30億1,461.60億1,462.35億
中位數1,523.50億1,451.49億1,433.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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