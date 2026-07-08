鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至18.15元，預估目標價為201.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.52元下修至18.15元，其中最高估值23.49元，最低估值11.57元，預估目標價為201.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.49(23.49)
|25.59
|23.58
|21.56
|最低值
|11.57(11.57)
|8.61
|9.1
|21.56
|平均值
|18.11(18.03)
|17.49
|15.46
|21.56
|中位數
|18.15(18.52)
|17.65
|15.05
|21.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,865.63億
|1,784.76億
|1,704.79億
|最低值
|1,345.93億
|1,129.15億
|1,232.96億
|平均值
|1,560.30億
|1,461.60億
|1,462.35億
|中位數
|1,523.50億
|1,451.49億
|1,433.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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