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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為30.07元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.55元，其中最高估值1.99元，最低估值1.1元，預估目標價為30.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.99(1.99)2.622.693.24
最低值1.1(1.1)1.411.161.34
平均值1.53(1.57)1.981.852.32
中位數1.55(1.6)2.091.752.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.82億38.02億41.82億43.44億
最低值27.00億30.18億29.29億31.00億
平均值29.18億33.76億33.20億38.74億
中位數28.96億33.39億33.09億41.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.930.270.220.201.44
營業收入15.11億14.76億16.84億19.86億21.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBM

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Hudbay Minerals Inc.20.27-5.94%

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