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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為119.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.84元，其中最高估值2.65元，最低估值1.54元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.65(2.65)3.74.794.77
最低值1.54(1.54)1.922.412.76
平均值1.89(1.89)2.633.193.51
中位數1.84(1.8)2.533.073

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.65億76.19億101.03億116.63億
最低值46.16億55.31億63.08億68.32億
平均值50.47億62.90億73.55億86.90億
中位數50.30億61.24億70.17億75.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.27-1.17-0.611.562.12
營業收入18.35億13.82億18.88億29.75億45.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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Robinhood Markets Inc - Class A112.9-3.96%

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