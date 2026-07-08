鈺祥6月營收續創新高 下半年全面爆發

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-08 18:06

微污染防治濾網大廠鈺祥 (7909-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收 2.47 億元，續創單月歷史新猷，月成長 3.71%，年成長 101.60%，累計上半年營收 11.63 億元，年成長 53.15%。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰。(圖：鈺祥提供)

展望下半年，鈺祥對營運抱持高度樂觀，預期營收成長動能將更趨強勁。除了新建先進製程晶圓廠的穩健拉貨外，隨著大客戶先進封裝產能擴充，對微污染防治的要求也逐步向先進製程標準靠攏，進一步催化濾網升級與替換需求。

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鈺祥指出，如經營團隊在法說會公開說明，受惠於全球半導體大客戶產能持續開出，帶動化學濾網出貨呈現逐月成長的態勢，下半年的每月經營狀況可期節節升高。

鈺祥表示，由於晶圓代工龍頭客戶持續建置先進製程新廠區，在「濾網摩爾定律」發酵下，製程節點微縮對空氣潔淨度的要求持續上升。伴隨新建廠區陸續進入裝機與預量產階段，不僅帶動前期所需的高階一次性濾網出貨暢旺，隨著客戶為達成永續減碳目標，預期將於新廠建置完成一年內陸續導入再生型化學濾網；兩大產品線依序銜接、相輔相成，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎。