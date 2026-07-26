AI需求夯 繼電器廠松川AI DC類產品營收大增8成 占比提高至17%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-26 09:31

AI 需求強勁，繼電器廠松川精密 (7788-TW) 在涵蓋數據中心變頻器、伺服器電源與不斷電系統（UPS），高電壓大電流產品從 2025 下半年起開始明顯放量，同時，不僅推升松川在營收高速成長並連創新高，且這一類產品應用的占比也由去年同期 12% 提高到 17%，足足提高達 5 個百分點，且成長態勢明顯。

繼電器廠松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，松川的營收已經連續三季改寫歷史新高，由統計數據顯示，就數據中心變頻器、伺服器電源與不斷電系統（UPS），高電壓大電流產品的出貨金額，在 2026 年 上半年營收占比成長到 17%，換算出貨金額達 7 億元，並較 2025 年同期的 3.88 億元大幅成長 80%。

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繼電器廠松川精密在今年第一季及 第二季營收都改寫新高，2026 年 1-6 月營收 41.17 億元，年增 27.32%，而就營收分布占比而言，電源控制 (AIDC 應用) 占比 17%，電動車及電動車充電應用占比最高，達 40%；汽車電子占 20%， 家電應用則維持在 8%。

由於緯創 (3231-TW) 在美國德州的沃斯堡 (Fort Worth)D1 廠啟用生產，加上台灣重要電源產業大廠都積極在美國德州加碼投資擴充，以「美國製造」加速在美國落地，未來並將在美國當地提供端對端服務，而在美國在地需求可望急速開展的同時，AI DC 繼電器供應廠松川也不排除二度上修全年資本支出進行在墨西哥廠的加速產能擴充，以應建立供應鏈生態圈的需求。

松川精密 2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。但此一支出就松川墨西哥廠而言， 並不包括重要電源客戶擴廠後的需求的量能，松川表示也在密切關注重要客戶的開發生產進度及需求提升的走勢。

松川墨西哥廠原設立爲對接美國電動車廠德州超級工廠生產的車用電子供應鏈物流，松川精密主管指出，估量電源市場龐大的需求及客戶加速的擴張，松川將不排除二度上修全年資本支出爲因應電源廠的設廠進度及生產需求。

松川精密在 2026 年年初已完成台灣嘉義廠及越南聯盟廠的擴充，目前持續在墨西哥及越南增設新產能中，今年資本規劃已上修到超過 4 億元，但爲進一步融入台灣電源廠的生態圈，將配合重要客戶端的需求及生產進度對還有 50% 生產擴充空間的墨西哥廠加以進一擴充。

松川營運走在上升的軌道上，並加上原台興電子營收併表，單月營收續創新高並首度突破 8 億元大關，松川精密公布 2026 年 6 月營收達 8.28 億元，月增 13.35%，年增 65.66%， 除松川積極投資擴充產能上線之外，並已在 4 月通知客戶端繼電器產品售價，其效益挹注營收及獲利並在第二季起陸續顯現。

松川精密公布最新營收在第二季 22.6 億元續創新高，季增 21.68%，年增 40.28%，1-6 月營收 41.16 億元，年增 27.32%。