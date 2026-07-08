營收速報 - 技嘉(2376)6月營收428.92億元年增率高達68.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2,492.69億元，累計年增率48.36%。
最新價為335元，近5日股價下跌-4.94%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1261 張
- 外資買賣超：-5659 張
- 投信買賣超：+4134 張
- 自營商買賣超：+264 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|428.92億
|69%
|-13%
|26/5
|490.53億
|5%
|-6%
|26/4
|522.68億
|74%
|34%
|26/3
|390.29億
|75%
|19%
|26/2
|329.08億
|47%
|-1%
|26/1
|331.19億
|57%
|9%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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