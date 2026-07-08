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營收速報 - 技嘉(2376)6月營收428.92億元年增率高達68.55％

鉅亨網新聞中心

技嘉(2376-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣428.92億元，年增率68.55%，月增率-12.56%。

今年1-6月累計營收為2,492.69億元，累計年增率48.36%。

最新價為335元，近5日股價下跌-4.94%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1261 張
  • 外資買賣超：-5659 張
  • 投信買賣超：+4134 張
  • 自營商買賣超：+264 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 428.92億 69% -13%
26/5 490.53億 5% -6%
26/4 522.68億 74% 34%
26/3 390.29億 75% 19%
26/2 329.08億 47% -1%
26/1 331.19億 57% 9%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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