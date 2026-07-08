營收速報 - 振發(5426)6月營收1.61億元年增率高達44.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為10.03億元，累計年增率13.26%。
最新價為29.95元，近5日股價下跌-2.56%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1641 張
- 外資買賣超：-1638 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.61億
|45%
|11%
|26/5
|1.45億
|7%
|-27%
|26/4
|1.98億
|24%
|43%
|26/3
|1.38億
|-15%
|6%
|26/2
|1.31億
|-6%
|-43%
|26/1
|2.31億
|29%
|41%
振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 萬海(2615)6月營收161.66億元年增率高達32.7％
- 營收速報 - 台玻(1802)6月營收42.07億元年增率高達27％
- 外資看好PCB供不應求延續至2028年 中信009828布局台日韓霸主
- 廣越6月創歷史單月次高 上半年創同期最佳
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇