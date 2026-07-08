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營收速報 - 振發(5426)6月營收1.61億元年增率高達44.52％

鉅亨網新聞中心

振發(5426-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.61億元，年增率44.52%，月增率11.17%。

今年1-6月累計營收為10.03億元，累計年增率13.26%。

最新價為29.95元，近5日股價下跌-2.56%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1641 張
  • 外資買賣超：-1638 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.61億 45% 11%
26/5 1.45億 7% -27%
26/4 1.98億 24% 43%
26/3 1.38億 -15% 6%
26/2 1.31億 -6% -43%
26/1 2.31億 29% 41%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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