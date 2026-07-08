營收速報 - 萬海(2615)6月營收161.66億元年增率高達32.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為765.41億元，累計年增率6.39%。
最新價為79.4元，近5日股價下跌-2.78%，相關航 運 業下跌-0.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9620 張
- 外資買賣超：+8650 張
- 投信買賣超：+722 張
- 自營商買賣超：+248 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|161.66億
|33%
|17%
|26/5
|138.04億
|23%
|7%
|26/4
|129.31億
|13%
|23%
|26/3
|105.22億
|-11%
|-1%
|26/2
|105.80億
|-0%
|-16%
|26/1
|125.38億
|-15%
|4%
萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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