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營收速報 - 萬海(2615)6月營收161.66億元年增率高達32.7％

鉅亨網新聞中心

萬海(2615-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣161.66億元，年增率32.7%，月增率17.11%。

今年1-6月累計營收為765.41億元，累計年增率6.39%。

最新價為79.4元，近5日股價下跌-2.78%，相關航 運 業下跌-0.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9620 張
  • 外資買賣超：+8650 張
  • 投信買賣超：+722 張
  • 自營商買賣超：+248 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 161.66億 33% 17%
26/5 138.04億 23% 7%
26/4 129.31億 13% 23%
26/3 105.22億 -11% -1%
26/2 105.80億 -0% -16%
26/1 125.38億 -15% 4%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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