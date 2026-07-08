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營收速報 - 台玻(1802)6月營收42.07億元年增率高達27％

鉅亨網新聞中心

台玻(1802-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣42.07億元，年增率27%，月增率7.34%。

今年1-6月累計營收為223.00億元，累計年增率11.68%。

最新價為66元，近5日股價下跌-13.64%，相關玻璃陶瓷下跌-12.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-47588 張
  • 外資買賣超：-45455 張
  • 投信買賣超：-696 張
  • 自營商買賣超：-1437 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 42.07億 27% 7%
26/5 39.20億 18% -0%
26/4 39.30億 6% -5%
26/3 41.38億 16% 70%
26/2 24.37億 -18% -34%
26/1 36.68億 18% -2%

台玻(1802-TW) 所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為平板玻璃之製造與銷售。玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售。玻璃器皿之製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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