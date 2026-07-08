營收速報 - 台玻(1802)6月營收42.07億元年增率高達27％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為223.00億元，累計年增率11.68%。
最新價為66元，近5日股價下跌-13.64%，相關玻璃陶瓷下跌-12.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-47588 張
- 外資買賣超：-45455 張
- 投信買賣超：-696 張
- 自營商買賣超：-1437 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|42.07億
|27%
|7%
|26/5
|39.20億
|18%
|-0%
|26/4
|39.30億
|6%
|-5%
|26/3
|41.38億
|16%
|70%
|26/2
|24.37億
|-18%
|-34%
|26/1
|36.68億
|18%
|-2%
台玻(1802-TW) 所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為平板玻璃之製造與銷售。玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售。玻璃器皿之製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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