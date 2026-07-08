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營收速報 - 聯上發(2537)6月營收1.52億元年增率高達57.68％

鉅亨網新聞中心

聯上發(2537-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.52億元，年增率57.68%，月增率113.67%。

今年1-6月累計營收為14.65億元，累計年增率238.48%。

最新價為11元，近5日股價上漲1.84%，相關建材營造上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1027 張
  • 外資買賣超：+1023 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.52億 58% 114%
26/5 7,121萬 128% 146%
26/4 2,896萬 5303% -90%
26/3 3.02億 60177% 16%
26/2 2.59億 273% -60%
26/1 6.51億 178% -1%

聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業。不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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