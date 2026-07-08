營收速報 - 聯上發(2537)6月營收1.52億元年增率高達57.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為14.65億元，累計年增率238.48%。
最新價為11元，近5日股價上漲1.84%，相關建材營造上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1027 張
- 外資買賣超：+1023 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.52億
|58%
|114%
|26/5
|7,121萬
|128%
|146%
|26/4
|2,896萬
|5303%
|-90%
|26/3
|3.02億
|60177%
|16%
|26/2
|2.59億
|273%
|-60%
|26/1
|6.51億
|178%
|-1%
聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業。不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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