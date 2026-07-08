鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-08 17:44

羽絨衣代工廠廣越 (4438-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 20.25 億元，創歷史單月次高，年增 7.15%，第二季營收 51.67 億元，年增 7.8%，上半年營收 79.40 億元，年增 5.13%，創歷史同期新高。

廣越表示，6 月營收重返年增，並帶動前 6 月累計營收續創歷史同期新高，反映品牌客戶整體訂單與旺季出貨動能逐步升溫，第三季仍是主要出貨旺季，將持續掌握出貨節奏，並透過高端機能服飾製造能力、跨區域產能調度及穩定交付品質，深化與國際品牌客戶之長期合作關係。

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展望後續，廣越表示，雖市場對終端消費動能與品牌客戶拉貨節奏仍抱持審慎看法；惟仍存在一定程度之庫存回補需求。另一方面，在美國關稅政策變化後，品牌客戶對供應商的評選標準已不再僅以成本為單一考量，而是更加重視供應鏈韌性、交付穩定性、多產地配置能力、品質控管及長期合作可靠度。