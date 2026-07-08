營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.51億元年增率高達30.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.17億元，累計年增率-7.9%。
最新價為37.95元，近5日股價上漲24.91%，相關化學股價指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-179 張
- 外資買賣超：-341 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+162 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.51億
|31%
|53%
|26/5
|9,862萬
|-5%
|55%
|26/4
|6,345萬
|-49%
|-42%
|26/3
|1.09億
|-16%
|65%
|26/2
|6,650萬
|-39%
|-48%
|26/1
|1.28億
|46%
|55%
磐亞(4707-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為非離子界面活性劑。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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