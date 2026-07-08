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營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.51億元年增率高達30.81％

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磐亞(4707-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.51億元，年增率30.81%，月增率52.89%。

今年1-6月累計營收為6.17億元，累計年增率-7.9%。

最新價為37.95元，近5日股價上漲24.91%，相關化學股價指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-179 張
  • 外資買賣超：-341 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+162 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.51億 31% 53%
26/5 9,862萬 -5% 55%
26/4 6,345萬 -49% -42%
26/3 1.09億 -16% 65%
26/2 6,650萬 -39% -48%
26/1 1.28億 46% 55%

磐亞(4707-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為非離子界面活性劑。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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