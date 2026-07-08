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營收速報 - 友霖(4166)6月營收1.83億元年增率高達68.26％

鉅亨網新聞中心

友霖(4166-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.83億元，年增率68.26%，月增率61.93%。

今年1-6月累計營收為7.58億元，累計年增率18.03%。

最新價為27.2元，近5日股價上漲4.41%，相關生技醫療股價指數上漲5.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+531 張
  • 外資買賣超：+531 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.83億 68% 62%
26/5 1.13億 -1% -14%
26/4 1.31億 28% 22%
26/3 1.08億 15% 38%
26/2 7,820萬 -15% -46%
26/1 1.45億 11% 10%

友霖(4166-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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