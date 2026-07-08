營收速報 - 友霖(4166)6月營收1.83億元年增率高達68.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.58億元，累計年增率18.03%。
最新價為27.2元，近5日股價上漲4.41%，相關生技醫療股價指數上漲5.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+531 張
- 外資買賣超：+531 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.83億
|68%
|62%
|26/5
|1.13億
|-1%
|-14%
|26/4
|1.31億
|28%
|22%
|26/3
|1.08億
|15%
|38%
|26/2
|7,820萬
|-15%
|-46%
|26/1
|1.45億
|11%
|10%
友霖(4166-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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