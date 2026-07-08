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營收速報 - 台航(2617)6月營收4.48億元年增率高達37.28％

鉅亨網新聞中心

台航(2617-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.48億元，年增率37.28%，月增率-0.61%。

今年1-6月累計營收為23.70億元，累計年增率15.91%。

最新價為30.45元，近5日股價上漲2.69%，相關航 運 業下跌-0.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1287 張
  • 外資買賣超：+1335 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.48億 37% -1%
26/5 4.50億 33% 16%
26/4 3.89億 9% -4%
26/3 4.06億 12% 24%
26/2 3.29億 6% -6%
26/1 3.48億 -1% -14%

台航(2617-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為海運服務業。委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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