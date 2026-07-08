營收速報 - 銘異(3060)6月營收4.27億元年增率高達48.98％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為22.46億元，累計年增率17.56%。
最新價為35.8元，近5日股價下跌-2.04%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-446 張
- 外資買賣超：-452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.27億
|49%
|12%
|26/5
|3.81億
|28%
|7%
|26/4
|3.57億
|12%
|5%
|26/3
|3.39億
|-5%
|0%
|26/2
|3.37億
|-4%
|-17%
|26/1
|4.05億
|35%
|7%
銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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