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營收速報 - 銘異(3060)6月營收4.27億元年增率高達48.98％

鉅亨網新聞中心

銘異(3060-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.27億元，年增率48.98%，月增率12.01%。

今年1-6月累計營收為22.46億元，累計年增率17.56%。

最新價為35.8元，近5日股價下跌-2.04%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-446 張
  • 外資買賣超：-452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.27億 49% 12%
26/5 3.81億 28% 7%
26/4 3.57億 12% 5%
26/3 3.39億 -5% 0%
26/2 3.37億 -4% -17%
26/1 4.05億 35% 7%

銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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